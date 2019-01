A fuoco il tetto di una casa rurale, l’intervento dei vigili evita danni maggiori

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle 9 di ieri sera in contrada Petrarca per di Francavilla Angitola per un incendio sviluppatosi sul tetto di una abitazione rurale.

Il fabbricato, a due piani fuori terra, era abitato solo al piano terra: il primo era adibito a deposito di attrezzi agricoli.

Il rogo ha avuto origine dalla canna fumaria e si è così propagato al tetto che era realizzato in legno e tegole.

L’arrivo dei pompieri, giunti sul posto con una squadra attrezzata di autopompa e due supporti con autobotte e piattaforma tridimensionale, ha impedito che le fiamme si propagassero a tutto il fabbricato, limitando così i danni ad una porzione di tetto.