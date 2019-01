Vasto giro di spaccio e estorsioni nella Sibaritide, scatta il maxi blitz: 17 indagati

Una vasta rete di spacciatori che operava nella Sibaritide, ma anche le estorsioni. Sono queste le accuse mosse ad una ventina di persone che stamani sono state coinvolte nell’operazione denominata “Last Minute”.

Esattamente 17 i soggetti raggiunti da altrettante misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica della Città del Pollino.

Numerose le perquisizioni domiciliari a carico di altri pregiudicati ed indagati in stato di libertà per gli stessi reati, in corso di esecuzione da parte di ben duecento carabinieri appartenenti al Comando provinciale bruzio, col supporto dei colleghi dell’8° nucleo elicotteri, del 14° battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato Cacciatori di Vibo Valentia.

Un’imponente blitz scattato all’alba ed i cui risultati saranno resi noti dagli inquirenti dopo le 11, quando terrà una conferenza presso la Compagnia Carabinieri di Castrovillari alla presenza del procuratore Eugenio Facciolla.