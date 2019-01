Smottamento a Seminara, evacuate 25 persone

Nel corso della notte scorsa si è verificato lo smottamento su un fronte di frana già esistente nella frazione Sant’Anna di Seminara che ha causato la rottura delle condutture del gas.

Sul sito sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed operai specializzati che hanno messo in sicurezza la zona e provveduto alla chiusura della conduttura, garantendo comunque la fornitura attraverso dei “carri bomboloni”.

Il Sindaco della cittadina reggina, in mattinata, ha attivato prontamente il COC e nel pomeriggio si è tenuta presso il Palazzo del Governo una riunione di Protezione Civile, convocata anche per verificare l’evolversi della situazione ed esaminare le criticità.

All’incontro hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Seminara con personale comunale, i rappresentanti della Protezione civile regionale, della Città Metropolitana Viabilità, della Snam e della Sarical.

La Protezione civile ha comunicato che è in corso, con l’intervento anche di volontari, un attento e scrupoloso monitoraggio per verificare l’andamento del movimento franoso.

Nel corso della riunione è emersa la necessità di garantire in via del tutto precauzionale la sicurezza di alcuni nuclei familiari, in attesa anche di altre verifiche tecniche, e si è quindi convenuto di procedere all’evacuazione delle abitazioni interessate.

Le operazioni di sgombero, coordinate dal Comune e che interessano circa 25 persone, sono seguite dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, ferma restando la prosecuzione del monitoraggio anche durante questa notte.

Infine, sono state già programmate le operazioni di controllo e verifica dei luoghi che si svolgeranno nel corso della mattinata di domani, lunedì 21 gennaio.