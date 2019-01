Intimidazione ad assessore di Parghelia. Squarciate le gomme dell’auto

Gabriele Vallone

Ancora un’intimidazione ai danni di un amministratore pubblico. Questa volta è toccato all’assessore alla cultura del Comune di Parghelia, Gabriele Vallone, al quale ignoti hanno squarciato le gomme della sua Fiat Seicento.

Ad aggravare la situazione anche un messaggio minatorio dattiloscritto e lasciato sul mezzo in cui si invitava il politico a “Non parlare più”.

Un avvertimento che, per le forze dell’ordine, non è chiaro e potrebbe riferirsi sia a qualche intervento sulla stampa che ad azioni intraprese in Consiglio comunale.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Tropea. Vallone ha tuttavia ricondotto il gesto al suo attivismo politico.