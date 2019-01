Tiriolo, fiamme avvolgono auto. Avviate le indagini

Un’automobile parcheggiata in un cortile privato a poca distanza dall'abitazione del proprietario a Tiriolo è stata completamente distrutta da un incendio. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno infatti avvolto il mezzo e hanno provocato l'annerimento delle pareti esterne dell'abitazione poco distante.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che sono riusciti a spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alla zona circostante. Fino a questo momento non è stato trovato alcun elemento utile per risalire all'origine del rogo. Indagano i carabinieri che non escludono nessuna ipotesi.