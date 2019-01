Dramma familiare nel reggino. Aggredisce la moglie a bastonate, poi s’impicca in casa

Un vero e proprio dramma familiare quello consumatosi nella cittadina di Polistena, nel reggino, dove un 60enne (P.N.) ha dapprima aggredito la moglie con un bastone e poi si è tolto la vita impiccandosi in casa.

Tutto sarebbe nato da una lite tra i due, con l’uomo, un ex dipendente in pensione di una ditta di trasporti, che come dicevamo ha ferito la donna, di origini polacche, S.Y. le sue iniziali.

Quest’ultima è riuscita però a fuggire all’esterno e farsi soccorrere da alcuni vicini che l’hanno accompagnata nel pronto soccorso cittadino e da qui, poi, trasferita nell’ospedale di Reggio Calabria dove versa in condizioni serie ma comunque e fortunatamente non in pericolo di vita.

Il corpo senza vita dell’uomo - che pare soffrisse di depressione - è stato invece ritrovato da un conoscente all’interno dell’abitazione.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Taurianova mentre il Pm di turno ha già disposto l’autopsia sul cadavere del 60enne.