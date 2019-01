Controlli tra Soriano e Serra: chiuso un ristorante e sequestrati alimenti “avariati”

Un weekend all’insegna dei controlli ha condotto venerdì scorso i militari di Soriano Calabro, con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Catanzaro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Vibo Valentia, alla denuncia di G.M.C., 61enne originaria del posto



La donna, proprietaria di un’attività di ristorazione del luogo, è stata deferita per la cattiva conservazione delle derrate alimentari e l'assenza del contratto di lavoro di un dipendente. Al termine dell’ispezione l’attività è stata chiusa e la titolare sanzionata per 11 mila euro mentre 50 kg di carne e pesce mal conservati sono stati sequestrati.

Nei controlli stradali il bilancio ha condotto i militari a denunciare L.G., 24enne di Soriano Calabro, per violazione della sorveglianza speciale, ed M.A., 40enne di Treviso, per porto illegale di un coltellino.

Sempre durante le stesse attività è stata controllata un’autovettura con a bordo un ragazzo trovato in possesso di 2 grammi di marijuana: per lui è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vibo Valentia.

Nel complesso sono state identificate più di 110 persone e controllati circa 80 veicoli, 15 di questi accuratamente perquisiti. Sono stati poi multati 22 conducenti per un totale di 4500 euro.

In un caso specifico sono stati decurtati anche 6 punti dalla patente ad un uomo che era passato con semaforo rosso su un tratto della SP110, per di più in curva e con dei lavori in corso.