Calcio a 5 femminile: le due capolista della Serie C si incontrano a Reggio

La settimana giornata di campionato sarà quella della verità che dirà tanto, forse tutto sulle prospettive di questo campionato. Sicuramente ci dirà chi delle due attuali pretendenti al trono ha più qualità per vincere il campionato oppure se sarà un torneo apertissimo fino all’ultimo. Domani, infatti, scenderanno in campo per lo stesso match le due capolista di Serie C: il Mirabella ed il Corigliano-Rossano Futsal. Unico precedente tra le due formazioni è stata la finale secca delle Final Four giocatesi lo scorso sabato 5 gennaio al PalaMilone di Crotone con la formazione reggina che è riuscita ad avere la meglio sul CR5 (3-4 il risultato finale) e ad aggiudicarsi la Coppa Italia Calabria dopo una partita combattutissima.

Si giocherà, dicevamo, domani mattina alle 11.00 sul verde del Centro Sportivo Mirabella di Reggio Calabria. La truppa sibarita è già partita alla volta dello Stretto dove oggi effettuerà una seduta di ritiro prima del bigmatch domenicale. Mister Pasquale Labonia ha arruolato e portato con se tutte le rosaoro così da mantenere alta la concentrazione su tutto il gruppo. Sono partite alla volta di Reggio anche Mariarita Beltrano e Alessandra Marrazzo nonostante le loro condizioni fisiche non ottimali, con la prima alle prese con una contrattura al braccio sinistro e la seconda, invece, ancora alle prese con un pestone rimediato all’alluce destro durante le Final Four.

La gara è delicatissima e rappresenta un crocevia di stagione. Anche se, a dire il vero, dalla settima giornata ad arrivare infondo alla stagione, che si chiuderà il 19 maggio prossimo, passerà ancora tantissima acqua sotto i ponti. Osservata speciale di giornata, ancora una volta, sarà la bomber reggina Annalisa Foti che con le sue undici personali reti è la vice capocannoniere del girone (dietro solo alla capocannoniere Luigia Puleo del Futsal Catanzaro a 12 reti). Il Mirabella visto in campo durante le Final Four è sicuramente una squadra organizzatissima, ben attrezzata e coordinata perfettamente dal suo coach Marraro.

Ci vorrà un Corigliano-Rossano sopra le righe per portare a casa un buon risultato e mettere, ovvimanete, un’ipoteca importante sul resto della stagione. L’entusiasmo c’è, le qualità anche. Non manca nulla per un colpaccio.