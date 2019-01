Tenta il suicidio dal ponte Calatrava: salvato un attimo prima che si lanciasse

Si è seduto in bilico sul ponte con le gambe nel vuoto deciso a farla finita, ma quando ha trovato il coraggio di lanciarsi è stato afferrato e tratto in salvo da alcuni Carabinieri con l’aiuto di un istruttore della Polizia Municipale.

Protagonista della vicenda un 51enne cosentino che, dopo aver preannunciato con una segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Cosenza l’intenzione di togliersi la vita, aveva fatto perdere le proprie tracce.

I militari hanno subito fatto partire la macchina dei soccorsi e intorno alle 11 una pattuglia è stata attratta da una stana folla sul ponte di San Francesco che ha segnalato la presenza di un uomo che tentava il suicidio.

Constatando l’assenza collaborazione da parte di quest’ultimo, i carabinieri si sono avvicinati e sono riusciti a trarlo in salvo nell’istante in cui lo stesso stava per lanciarsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno garantito le prime cure all’uomo, visibilmente sotto shock.