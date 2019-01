Nuove discariche nel crotonese, Pugliese: “Nettamente contrario. Territorio ha già dato”

“Ho più volte manifestato come sindaco prima, poi come presidente della Provincia e come presidente dell'Ato la netta contrarietà alla installazione di una discarica nel territorio della provincia. Contrarietà che non è stata solo informale ma verbalizzata in sede di riunione dei sindaci del distretto Ato e formalizzata alla relativa conferenza dei servizi regionale.” È quanto afferma il Primo cittadino di Crotone, nonché Presidente della Provincia e di Ato rifiuti, Ugo Pugliese.

I sindaco crotonese aggiunge: “Contrariamente a quanto strumentalmente sollevato in queste ore. Il documento al quale si fa riferimento e stato consegnato alla Conferenza dei Servizi, luogo deputato per sollevare osservazioni e non a testate giornalistiche per fare mera propaganda.”

“Non mi sembra – continua Pugliese - che in sede di Conferenza dei Servizi sia stato registrato alcun altro parere negativo se non quello espresso dal sottoscritto. Precisando che in tale Conferenza tutti i pareri tecnici sono di segno positivo già dal 2014 e per una discarica di rifiuti speciali (amianto) Oggi viene richiesto il cambio dei codici Cer per rifiuti speciali non pericolosi. Crotone e la sua Provincia in tema di discariche hanno già dato. E' bene che le attenzioni si rivolgano altrove – conclude - anche se il tema dei rifiuti è un argomento che va trattato su scala nazione cosi come di recente abbiamo assistito come con la terra dei fuochi, Roma, ed altre realtà del nostro paese.”