Incidente stradale sulla 106: giovane si schianta contro il guardrail, ferito

Incidente stradale, questa mattina, nel comune di Cropani intorno alle 6 e 30 del mattino. Sulla statale 106 alla rotatoria in ingresso al centro abitato, una Hyundai i20 con a bordo il solo conducente, un giovane di 24 anni, è finita contro il guardrail. Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Catanzaro in codice giallo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza della vettura dotata di impianto GPL, in attesa dell’arrivo del soccorso stradale e personale dell'Anas per il ripristino della sede stradale. Al momento sono in corso di accertamento le cause del sinistro da parte dei carabinieri.