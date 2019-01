Spezzano della Sila, Anas: ripristinato per il weekend il doppio senso sulla Ss 107

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, in località Spezzano della Sila, è stato rimosso per il fine settimana - informa l'Anas - il senso unico alternato in prossimità del km 46,500, dove sono in corso gli interventi di messa in sicurezza mediante la realizzazione di una paratia di sottoscarpa, in sostituzione del muro preesistente.

Il provvedimento è stato disposto al fine di agevolare i flussi turistici da e per la Sila durante i weekend.

Il senso unico alternato verrà ripristinato tutti i lunedì, alle ore 7.