Abbattono querce secolari in un terreno privato, un arresto e due denunce a Ricadi

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spilinga, hanno notato tre soggetti all’interno di un fondo privato nell’agro del comune di Ricadi. Nel controllo, i militarti hanno identificato Antonio Paparatto, un pluripregiudicato 48enne del posto, e due suoi parenti, G.C. di 68 anni e M.C. di 35.

I tre stavano abbattendo alcune querce secolari di elevato valore commerciale e paesaggistico e sezionando i tronchi con degli strumenti meccanici, mentre 50 quintali di legname erano già stati caricati su un rimorchio, pronti per essere asportati.

Paparatto è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la sua abitazione ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Vibo Valentia.

I due parenti, invece, sono stati deferiti in stato di libertà per lo stesso reato. Il legname, infine, è stato restituito al legittimo proprietario.