Uomo scomparso a Pietra Cappa. Ritrovato da volontario

È stato ritrovato l’uomo di 47 anni, F. D., con problemi di salute scomparso da San Luca nella mattinata di giovedì sotto il casello di San Giorgio. Il 47enne è stato infatti trovato in una zona impervia nell'appendici dell'Aspromonte vicino Pietra Cappa. Si era perso tentando di raggiungere l'allevamento di bestiame del padre. A fare il ritrovamento è stato un pensionato di 73 anni che si è unito alle ricerche dei forestali.

Il ritrovamento è stato effettuato nell’ambito di un controllo straordinario del territorio coordinato del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, i militari delle Stazioni Parco, con i colleghi di Gerace e di San Luca, e la preziosa collaborazione del CAI Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Stazione Carabinieri di San Luca e degli operai di Calabria Verde.

Dopo il ritrovamento gli agenti hanno recuperato l’uomo e lo hanno portato in salvo caricandolo sulle spalle per non fargli scalare il costone molto ripido.

L’ultimo avvistamento del 47enne è stato fatto proprio nella località del ritrovamento ieri mattina intorno alle 8 del mattino. Ma quando non è rientrato a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono dunque arrivati i carabinieri di San Luca e i vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio ai forestali si sono aggiunti altri volontari cittadini di San Luca tra i quali Pizzata che insieme ai suoi due cani è riuscito a portare a casa il 47 enne.

Le incessanti ricerche, tempestivamente avviate in seguito all’attivazione del piano provinciale di ricerca da parte della Prefettura di Reggio Calabria. Completati i necessari controlli medici e le cure del caso, la persona, dopo una notte all’addiaccio, è risultato in buono stato di salute.

(ultimo aggiornamento 18:59)