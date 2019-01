Beni culturali. Ministro Bonisoli a Cosenza: “Potenziale c’è, serve intervento sistematico”

Ministro Alberto Bonisol

Il Ministro per i beni culturali, Alberto Bonisoli, si è recato oggi in visita nel centro storico del capoluogo bruzio.

L’impatto è sembrato fin da subito positivo e il Ministro ha esordito: "Il potenziale c'è, ma per essere sfruttato ha bisogno di un intervento sistematico, io comincerei dall'urbanistica e dalla viabilità".

Bonisoli ha aggiunto: "Immaginate che si faccia uno sforzo comunicativo importante per raccontare nel mondo il patrimonio culturale che c'è a Cosenza. Oggi i flussi turistici viaggiano in aereo, li carichiamo su una navetta e li portiamo a Cosenza. Ma, banalmente, dove vanno, che percorso fanno, cosa vedono?.”

Facendo riferimento ai fondi previsti già dal suo predecessore, Dario Franceschini, il neo Ministro ha riferito: “I 90 milioni ci sono, sono pronti, non abbiamo problemi di cassa e li vogliamo spendere tutti ma con un senso e voglio finire il mio lavoro con i cassetti vuoti, fondi destinati e non spesi ce ne sono troppi in Italia, è un problema che abbiamo a livello di Pubblica amministrazione".

"Il primo passaggio è un incontro preliminare che faremo a Roma, per la metà di febbraio, e farò delle domande, vorrei una visione per il centro storico, chiederò di immaginare delle attività mi interessa la visione di quello che sarà il centro storico tra 30 anni: qualsiasi cosa andiamo a spendere ha senso oppure no? Perché se non ha senso stiamo sprecando i soldi dei contribuenti", ha concluso Bonisoli.