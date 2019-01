Polizia: va verso la conclusione il 202° Corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Vibo

Presso la Scuola di Vibo Valentia è in fase conclusiva il 202° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il corso ha avuto inizio il 13 giugno 2018 ed il 12 febbraio 2019 terminerà la fase addestrativa residenziale. Seguiranno poi quattro mesi di prova pratica presso i Reparti cui gli Agenti verranno assegnati.

In questo Corso grande attenzione è stata posta alle Modalità d’approccio con le vittime del reato, nonché con le persone non collaborative, soprattutto in relazione alla multi etnicità ed alla diversità culturale dei residenti nello Stato Italiano con cui i poliziotti devono giornalmente raffrontarsi.

Proprio in quest’ottica, alla presenza del Questore, dr. Andrea Grassi, e dei funzionari della Questura di Vibo Valentia, nella mattinata odierna il Professor Giorgio Lo Feudo, docente di "Filosofia del linguaggio e Semiotica del Testo” dell'Università della Calabria, esperto di Teoria dei linguaggi, ha tenuto una conferenza sull’argomento: Comunicazione verbale e non verbale: caratteristiche teoriche e applicazioni pratiche.

La lezione ha previsto una iniziale panoramica incentrata sulle principali caratteristiche della comunicazione verbale e non verbale, dedicando un’attenzione particolare alle formule interattive prossemiche, cinesiche e paralinguistiche. Successivamente, ha affrontato - anche tramite la proiezione di slides e di casi emblematici - i risvolti sul campo provocati da una cattiva ed errata interpretazione dei segnali del corpo, posti in atto durante una interazione faccia a faccia.

Le conclusioni hanno riguardato la necessità di mantenere alta la personale vigilanza cognitiva affinché l’operatore non perda mai di vista la correlazione che verbale e non verbale devono necessariamente conservare.