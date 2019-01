Incidente stradale a Soriano Calabro: autista denunciato, era ubriaco

Si schianta con la macchina, poi va a farsi medicare le ferite in pronto soccorso e torna sul luogo dell’incidente. È lì, in via Giardinieri a Soriano Calabro, che i Carabinieri di Vazzano trovano un giovane 32enne ubriaco, lo soccorrono e gli ritirano la patente.

Il fatto è successo la notte scorsa, i carabinieri sono stati allertati poiché un soggetto, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, stava creando problemi presso l’ospedale di Soriano Calabro. Quando i militari sono arrivati all’ospedale l’uomo era già andato via. Trovato poi vicino la sua auto con cui aveva appena fatto un incidente autonomo.

Il 32enne, originario di Soriano Calabro, è stato medicato per le piccole ferite che si era procurato nell’incidente stradale e, all’esito degli accertamenti etiolometrici compiuti presso l’ospedale di Vibo Valentia, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 3.76 g/L di molto superiore alla soglia dello 0.5 g/L previsto.

Il tasso alcolemico così elevato risulta quasi un record, in negativo, tra quelli registrati nel territorio vibonese.

Al ragazzo è stata ritirata la patente e rischia una sanzione amministrativa ricompresa tra i 1500 e i 6000 euro, in più è stato deferito alla competente Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza.