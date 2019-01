Omicidio Barbieri, svolta nelle indagini: fermati i presunti assassini

Antonio Barbieri

C'è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Antonio Barbieri, il giovane 26enne trovato in fin di vita, la sera del 12 gennaio scorso, a Corigliano-Rossano (LEGGI).

Ieri sera gli investigatori della questura di Cosenza hanno infatti sottoposto a fermo di indiziato di delitto due persone ritenute gli autori dell’omicidio. Interrogati entrambi ed a lungo dal magistrato della Procura di Castrovillari avrebbero confessato l’assassinio.

Barbieri, come dicevamo, è stato vittima di un agguato avvenuto sabato scorso e durante il quale è stato ferito gravemente alla testa da due colpi d’arma da fuoco (LEGGI).

A ritrovarlo nella sua Mercedes è stata una pattuglia delle volanti del commissariato di Rossano, in Via Bruno Buozzi, in contrada Petra allo Scalo.

Soccorso è portato nell’ospedale Giannettasio, il 26enne, già in gravi condizioni, era stato operato e poi trasferito all’Annunziata di Cosenza dove versava in coma e dove è poi deceduto mercoledì scorso (LEGGI).



(notizia in aggiornamento)