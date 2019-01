Bonisoli a Cosenza. Bruno: “inconcepibile Ministro che non incontra istituzioni”

“Trovo veramente inaccettabile che un Ministro della Repubblica si rechi in visita in una città e non incontri le istituzioni locali, a cominciare da Sindaco e Presidente della Provincia” ha dichiarato in una nota Franco Bruno, ex senatore e presidente dell’associazione culturale NeoMedi, a proposito della presenza prevista a Cosenza per domani del Ministro dei beni e delle attività culturali Bonisoli.

“Sono convinto che esistano delle regole tra istituzioni che andrebbero rispettate sempre,- prosegue Bruno - a prescindere dai colori politici. Alcuni, invece, sembra ignorare proprio le più elementari regole di comportamento. E’ una ipocrisia istituzionale parlare di visita informale di un Ministro. Condivido lo sdegno delle istituzioni locali che solo dai giornali hanno appreso della presenza del Ministro domani a Cosenza. Un Ministro non fa visite private e non si può limitare ad incontrare i cittadini come annunciato.”

“Purtroppo, bisogna prendere atto che questa è l’ennesima dimostrazione di una decadenza del ruolo della politica a cui tutti i giorni questo Governo ci sta abituando” ha concluso Bruno.