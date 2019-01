Neomamma morta a Vibo: assolto ginecologo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto dall'accusa di omicidio colposo il ginecologo Domenico Princi, finito sotto processo per la morte di Eleonora Tripodi, di Santa Domenica di Ricadi, deceduta a 32 anni il 20 agosto del 2010 (LEGGI) per una sopravvenuta emorragia dopo un parto cesareo (il terzo) dal quale è nata una bimba nella clinica "Villa dei Gerani" di Vibo. La Procura aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. Per il Tribunale, però, la condotta del medico è esente da responsabilità penali.