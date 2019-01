Manifestazioni religiose nel vibonese: Questore e Vescovo a confronto

Questa mattina, a Mileto, il Questore ha incontrato il Vescovo Mons. Luigi Renzo ed i parroci della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

L’incontro, voluto dal Vescovo e programmato da tempo, ha avuto come tema, tra l’altro, le modalità di organizzazione delle manifestazioni religiose nella provincia alla luce del Regolamento Diocesano delle Processioni, stilato nel 2015, e in relazione alle norme dettate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con le recenti note del Ministero dell’Interno in materia di safety e security, volte a garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Il Questore ha, quindi, risposto alle molte domande formulate dai parroci e sacerdoti presenti, in un clima di significativa sinergia fra soggetti istituzionali diversi, ma legati dal comune obiettivo di diffusione dei principi base della legalità.