Contrasto alla criminalità: Polizia in azione h24 a Catanzaro

Le Forze di Polizia non abbassano la guardia sul territorio catanzarese. Dopo il rinvenimento appena sabato scorso di refurtiva all’interno di un appartamento vuoto in Viale Isonzo, è di questa mattina l’intervento straordinario nella stessa zona che ha visto impegnate tutte e tre le Forze di Polizia con l’ausilio delle unità cinofile e del Reparto Volo della Polizia di Reggio Calabria.

Al termine dei controlli che hanno riguardato tutti gli edifici siti in Via Traversa Isonzo, 4 edifici di 7 piani, composti da 3 alloggi a piano, per complessivi 84 alloggi, sono state identificate 273 persone ed eseguite 19 perquisizioni.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti 9 gr. di hashish con la contestazione dell’illecito amministrativo del deferimento al Prefetto.

Inoltre, nell’area incolta circostante al complesso di edifici, è stata rinvenuta la custodia di uno dei fucili oggetto del furto consumato lo scorso 15 gennaio ai danni di un agente della polizia penitenziaria.

Per quanto attiene il controllo degli allacci alle utenze domestiche, sono stati complessivamente riscontrati 8 allacci abusivi, in relazione ai quali 4 persone sono state tratte in arresto e 4 segnalate a piede libero, di cui 3 per mancanza dello stato di flagranza, 1 per irreperibilità dell’autore del furto. Al termine dell’operazione gli arrestati, come disposto all’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.