Si disfano di 30gr di marijuana durante controllo: un arresto ed una denuncia a Zagarise

Pensavano di sfuggire all’occhio vigile dei Carabinieri della Stazione di Zagarise ed è così che due giovani 25enni catanzaresi, fermati a bordo di un ciclomotore, hanno cercato di disfarsi di circa 30 grammi di marijuana durante un controllo su strada .

I due ragazzi, pensando di aver compiuto un gesto furbo, avrebbero riferito ai militari che la droga vicino a loro mezzo non era la loro ma inevitabilmente sono scattate le manette per S.E., soggetto con precedenti specifici, e la denuncia in stato di libertà per il passeggero.

A seguito del giudizio di convalida da parte del GIP del Tribunale di Catanzaro, S.E. è stato sottoposto all’obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria.

La droga, già suddivisi in dosi confezionate in bustine di cellophane da immettere sul mercato, è stata sequestrata.