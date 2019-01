Droga: controlli a Roma, arrestato 64enne catanzarese

I carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito una massiccia attività di prevenzione e repressione di ogni episodio di illegalità diffusa nelle zone di competenza, quali Tor Tre Teste, Alessandrina, Cinecittà e Appia. E sono finite in manette 5 persone e altre 6 sono state denunciate a piede libero. Uno degli arrestai è un 64enne, originario di Catanzaro, con precedenti; l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish in tasca.

I carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione, in via delle Canapiglie, rinvenendo altra sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento in dosi e bilancini di precisione.