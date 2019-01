Lifesaving 2019, forti i 30 atleti crotonesi: ecco le qualifiche per i campionati italiani

Una Kroton Nuoto in grandissima evidenza nella manifestazione tenutasi nella piscina comunale di Crotone nella giornata di ieri. Ai Campionati Regionali di Salvamento “Lifesaving 2019” infatti, la società crotonese ha partecipato con 30 atleti di età compresa tra i 2006 femmine e i 2001 maschi riscuotendo un grandissimo successo di prestazioni e titoli. La Kroton si è dimostrata insuperabile anche in questo settore.

I giovani atleti della società del Presidente Crugliano, hanno sorpreso per grinta e determinazione nonostante affrontassero una disciplina nuova, provata solo raramente in allenamento.

L’elemento che dimostra quanta qualità alberghi nel fortissimo Team allenato dai Tecnici Fantasia e Proietto, è rappresentato dai 18 pass per i campionati italiani del prossimo febbraio a Riccione dove Crotone sarà rappresentata dalla Kroton con ben 18 gare individuali e con due staffette di categoria. Un vero record, un risultato straordinario che gratifica non poco tutti gli amanti di questo sport. Orgoglioso infatti lo staff tecnico che da inizio anno aveva fortemente creduto nel progetto per la crescita dei propri atleti e per aumentare il proprio bagaglio di esperienza .

Nel settore maschile, qualificati per Riccione: Rajani Giacomo - Rajani Andrea -Palermo Marco - Riillo Marco - Muscó Andrea - Arabia Daniele - Carvelli Francesco - Buzzurro Daniele - Galea Antonio - Voce Cristian - Masellis Lorenzo. Nel settore femminile: D’angerio Giulia - Filippelli Giulia - Ioppoli Maria Vittoria - Iuticone Dalila - Figliomeni Maria Giovanna - Tricoli Aurelia - Ierardi Isabella.