Sale sul tetto per pulire la canna fumaria e precipita, è grave

Sale sul tetto per pulire la canna fumaria, perde l’equilibrio e precipita al suolo. È in gravi condizioni un pensionato di 67 anni C. L., di Drapia. Nel violento impatto lha riportato un trauma cranico-facciale e per la gravità delle ferite è stato attivato l’elisoccorso appositamente giunto da Catanzaro.

Il 67enne dopo essere stato soccorso da un’equipe del Suem118 di Vibo è stato caricato sul velivolo e trasferito nel nosocomio catanzarese dove è arrivato in prognosi riservata per cui si è reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione dove è ora tenuto sotto stretta osservazione.