Inventiamo una banconota: al via la sesta edizione del premio

Ha preso il via la sesta edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione del bozzetto di una banconota immaginaria.

Nelle precedenti edizioni, la Regione Calabria – tra le prime per numerosità di partecipazioni - ha registrato ottimi risultati: nel 2017 e nel 2018 i 10mila euro del primo premio - destinato al supporto delle attività didattiche della scuola vincitrice - sono stati assegnati, rispettivamente, all’Istituto di istruzione superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale (per la categoria “scuola secondaria di secondo grado”) e all’Istituto Comprensivo Statale di Taverna “Don Lorenzo Milani” (per le scuole primarie).

Un altro bozzetto, presentato nella quinta edizione del concorso dall’Istituto Comprensivo di Mirto Crosia, è stato scelto per essere riportato nella copertina del bando, come immagine simbolo dell’edizione 2018-19, il cui tema è “Il denaro e le emozioni”.

Gli studenti, infatti, dovranno raffigurare nel bozzetto come le nostre scelte economiche non sempre sono il risultato di un processo decisionale razionale, perché spesso intervengono emozioni e sentimenti che possono indurci in errore.

Il regolamento del Premio prevede una prima fase di selezione a livello regionale: tre classi per ogni livello di istruzione saranno ammesse alla fase successiva e riceveranno un premio di mille euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche (6 scuole calabresi se lo sono aggiudicato nella scorsa edizione).

I bozzetti che avranno superato la fase interregionale, 54 per tutta l’Italia, verranno trasmessi alla giuria di esperti del Servizio Banconote, che selezionerà i 3 finalisti per ciascun ciclo di istruzione.

Una giuria finale, infine, composta anche da esperti esterni decreterà – il prossimo mese di maggio - le tre classi vincitrici una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado, che saranno premiate presso il Servizio Banconote e che, oltre a visitare lo stabilimento di produzione dell'euro, riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10mila euro per la propria scuola.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 gennaio 2019; i bozzetti dovranno pervenire entro il 21 febbraio 2019.