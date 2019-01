Autodifesa, corso di formazione della Provincia per gli agenti di polizia

È ormai giunto il terzo appuntamento formativo per gli Agenti provinciali di Cosenza, che il Presidente Iacucci ha ormai trasformato in un impegno fisso nella convinzione che formazione, aggiornamento e addestramento sono davvero indispensabili per chi è chiamato a garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini.

Pertanto, l’apprezzamento del Presidente va in primo luogo al Comandante Pasquale Monea e al Sostituto Commissario Maria Antonietta Pignataro, che hanno saputo tradurre in atti concreti le sue direttive consentendo la realizzazione dello stage; oltre al ringraziamento doveroso e sentito al M° Raffaele Napoli, al Tecnico Mga Aldo Donato per l’impegno profuso e al Maestro Marco Mangiarano per aver messo a disposizione la propria struttura.

Il primo step del Corso - stage autodifesa - si è già svolto nei giorni 14 e 15 gennaio scorsi, presso la Palestra Kodokan Judo e Crossfit Cosenza; il 21 gennaio prossimo, nella Sala Enoteca della Provincia di Cosenza, si terrà il Corso Maneggio Armi.

L’attività di autoaggiornamento e formazione continuerà nel corrente mese di gennaio e in quello di febbraio 2019, con altri due step: corso di infortunistica stradale e corso sui reati ambientali. Un impegno a tutto tondo, che certifica l’attenzione di questo Ente e del suo Presidente su temi della sicurezza.