Castrolibero, istituite le consulte in materia di Sanità, Sicurezza e Politiche Sociali

L’Amministrazione Comunale di Castrolibero, dello Statuto Comunale, ha istituito le rispettive Consulte permanenti in materia di Sanità, Sicurezza e Politiche Sociali.

Nel corso di una riunione tenutasi presso la Sede Municipale di Via XX Settembre, alla presenza del Sindaco e degli amministratori, a seguito del decreto di nomina, si sono insediate tutte e tre le Consulte presiedute da Rosalbino Cerra per la Sanità; Rosario Biondo per la Sicurezza e Sabrina Pacenza per le Politiche Sociali, Famiglia, Terza Età e Nuovi Bisogni.

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, rappresentativo delle varie realtà locali, che costituisce per l’Ente un interlocutore privilegiato in grado di interpretare i vari bisogni espressi della collettività. La sua durata coincide con il mandato amministrativo ed i componenti coinvolti partecipano, di volta in volta, alle sedute a titolo non oneroso, ma solo sulla base di un forte legame con la propria Comunità ed il proprio territorio.

“Con l’istituzione delle Consulte si intende garantire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica della comunità. Sono convinto - ha ribadito il Sindaco Giovanni Greco – che grazie alle tante competenze messe in campo, saremo in grado di programmare una serie di attività che rientrano, in base alla legge, nelle funzioni proprie del Comune”.

“Nell’esprimere la mia personale soddisfazione per il traguardo raggiunto, ringrazio tutti coloro che hanno accettato di collaborare con L’Amministrazione Comunale ai quali assicuro il pieno sostegno in un forte spirito di collaborazione ed unità”.