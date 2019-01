Picchia due fidanzatini e poi si scaglia contro i Carabinieri. Arrestato

Ha prima aggredito una coppia di fidanzatini e poi, non contento, ha aggredito i carabinieri arrivati sul posto per sedare gli animi.

È successo a San Gregorio d’Ippona dove è scattata una violenta lite tra migranti, ospiti del centro di accoglienza.

I militari hanno messo subito al sicuro la coppia di giovani: la donna, incinta, è stata immediatamente trasportata in ospedale per essere sottoposta a dei controlli.

Nel momento in cui i due Carabinieri hanno tentato però di identificare l’aggressore e capire quali fossero le cause scatenanti del comportamento, si sono visti aggredire riuscendo solo poco dopo a immobilizzare l’uomo e arrestarlo: accompagnato a casa e messo ai domiciliari è ora in attesa del rito direttissimo con le accuse di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alle 8 di questa mattina, al momento dell’arrivo dell’equipaggio per la traduzione in tribunale, il nigeriano però non si è fatto trovare in casa e la sua bicicletta era sparita, andando in tal modo ad incorrere nell’ulteriore reato di “evasione”.

Le ricerche - durate alcune ore – hanno alla fine consentito di arrestare il 20enne che è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione a suo carico del rito direttissimo.