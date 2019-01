Controlli a San Vito: un arresto per droga e una revoca di autorizzazione

Un arresto e un’autorizzazione revocata. È il bilancio delle attività di controllo nel quartiere San Vito di Cosenza portata avanti dagli agenti delle volanti e del reparto anticrimine.

I poliziotti, insospettiti per uno strano via vai dalla casa di un uomo già noto alle forze dell'ordine, hanno perquisito la casa del 31enne, C.A., trovandovi 50 grammi di cocaina e circa 40 di marijuana, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per effettuare il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato. Il pm di turno ha disposto o domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso degli stessi servizi è stato emesso un decreto di revoca di autorizzazione nei confronti del titolare di un’agenzia investigativa della provincia a causa di numerose irregolarità amministrative, gestionali e tecnico organizzative riscontrate da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.