“Beccato” mentre si arrampica su una grondaia per rientrare in casa. Arrestato

È stato “beccato” mentre si stava arrampicando su una grondaia. Per questo motivo un 58enne di Corigliano (Z.F.A.) è stato arrestato per il reato di evasione.

Ieri sera, durante un servizio di controllo del territorio, una gazzella del Nor di Corigliano è arrivata nei pressi dell’abitazione di un pluripregiudicato, sottoposto da agosto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Arrivati sul posto hanno notato il 58enne che raccoglieva qualcosa sul manto stradale. Alla vista dei militari è fuggito verso il palazzo, tentando di rientrare all’interno della sua abitazione arrampicandosi su una grondaia di scolo che porta al terrazzo, ma è stato subito fermato.

Il 58enne è stato dunque perquisito, ma senza alcun esito. È stato, così, portato in caserma, dove d’intesa con il pm di turno della Procura di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, è stato rimesso ai domiciliari.