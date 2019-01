Incendiata capanna presepe vivente a Simeri Crichi. Avviate le indagini

Ignoti hanno dato alle fiamme la capanna utilizzata nei giorni scorsi per il Presepe vivente di Simeri Crichi. Sono stati i residenti della zona a dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco arrivati immediatamente sul posto, mentre un gruppo di cittadini ha tentato di spegnare le fiamme utilizzando secchi di acqua.

Le fiamme si sono propagate dal tetto della struttura, realizzato in paglia. La capanna era stata al centro del Presepe vivente tenuto nel paese durante le festività natalizie e si trovava davanti la chiesa madre, in piazza Monsignore Scalise. Da alcuni giorni erano in corso i lavori di smontaggio delle attrezzature utilizzate per la rappresentazione. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini, senza escludere alcuna ipotesi anche se al momento la tesi più battuta è quella di un atto di vandalismo compiuto da qualche giovane.