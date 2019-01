Beni culturali, Bonisola e Morra in visita a Cosenza

Alberto Bonisoli e Nicola Morra visiteranno il centro storico di Cosenza venerdì 18 gennaio. La visita sarà utile per riscoprire e comprendere appieno le potenzialità della città vecchia e per avere l'attenzione che, finalmente, la stessa merita. Il percorso, quindi, servirà a riscoprire i beni culturali di Cosenza, da valorizzare, in futuro, attraverso progetti innovativi.

Bonisoli, che non è mai stato a Cosenza e ha approfittato della prima occasione utile per visitarla, insieme a Morra, incontrerà i cittadini per ascoltarne le istanze, da troppo tempo ignorate. Beni culturali, centro storico, idee ed innovazione, saranno le parole chiave durante l'incontro aperto ai cittadini. L'incontro con i cittadini è programmato nella sala dell'accademia cosentina alle 13.