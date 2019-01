Incidente sull’A18 Messina-Catania, deceduta anche una donna calabrese

C’è anche una vittima calabrese nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A/18 Messina-Catania, in Sicilia, all’altezza dell’abitato di Itala.

Insieme a Salvatore Caschetto, 42 anni, camionista originario di Modica, e l’assistente capo della polizia stradale Angelo Gabriele Spadaro, è deceduta Rosa Biviera, 80ennne pensionata di Bovalino.

La donna era seduta nel sedile posteriore di un’auto che è stata violentemente tamponata mentre era ferma. I quattro feriti, compreso l’assistente capo della polizia stradale Giuseppe Muscolino, sono ricoverati invece in ospedali a Messina e non sono in pericolo di vita.

Il sinistro ha coinvolto un tir che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ha urtato violentamene una pattuglia della Polstrada e un mezzo che gli agenti stavano soccorrendo.