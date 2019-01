“Furbetti” del cartellino, 20 dipendenti dell’Asp indagati per assenteismo

Una ventina di dipendenti pubblici indagati dalla procura per assenteismo. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri ad altrettanti lavoratori in servizio all’Asp di Vibo Valentia, in particolare nel Distretto sanitario di Serra San Bruno.

Il reato contestato è quello truffa aggravata continuata e di false attestazioni di prestazioni lavorative. Gli investigatori hanno esaminato nel dettaglio un periodo di tempo di quattro mesi, compreso tra il gennaio e l’aprile dell’anno scorso, il 2018, appurando per l’appunto dei casi di assenteismo nell’ente pubblico.

Maggiori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza che si svolgerà alle 10 di stamani presso il Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia.

(Notizia in aggiornamento)