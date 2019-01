Cfu: ancora proteste all’Unical, l’ateneo non dà risposte

“Il 21 dicembre 2018 abbiamo formalmente fatto richiesta all’Università della Calabria di erogare gratuitamente anche per quest’anno il ciclo dei 24 cfu per studenti e dottorandi e l’acquisizione di un semestre aggiuntivo al proprio percorso di studi per garantirne l’ottenimento”. È quanto si legge in una breve nota a firma di Link- Studenti Indipendenti -

“Nonostante il silenzio dell’Ateneo, - si legge - pretendiamo si dia una risposta concreta che possa venire incontro agli studenti dell’Unical e che, in questo momento, sono confusi sulle modalità di accesso al concorso pubblico per l’insegnamento. In questo senso oggi abbiamo fatto un sit-in di fronte il rettorato aspettando la risposta della governance d’Ateneo, risposta che purtroppo non è arrivata”.