Forza posto di blocco, inseguito e speronato corriere con 100 Kg di marijuana

Momenti di concitazione nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio-Vibo Valentia quando una Opel Station Wagon ha forzato un posto di blocco per poi venire inseguita da una civetta dei carabinieri, speronata durante la fuga dalla vettura che è stata fermata più avanti, lungo la Strada provinciale 606, all’altezza della rotatoria che porta alla zona industriale di Maierato.

L’auto ha concluso la sua corsa uscendo fuoristrada, sul muretto di sostegno della rotatoria. A bordo dell’Opel un giovane albanese fermato e identificato dai dai carabinieri.

A giudicare dalle prime ricostruzioni, l’uomo non avrebbe rispettato l’alt ad un posto di blocco, determinando un inseguimento concluso nel giro di pochi minuti; da qui la scoperta: all’interno del cofano vi era un pacco con quasi cento chili di marijuana.

Il corriere della droga è stato così portato nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per le formalità di rito e per procedere all'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantità. Indagini sono in corso per capire dove l'auto fosse diretta e da dove provenisse.