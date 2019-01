Abusivismo edilizio e lotta all’utilizzo di buste di plastica illegali, due denunce

Nel corso di alcune attività di polizia ambientale nel comune di S. Caterina Ionio, in località Miloti la stazione dei Carabinieri forestale di Davoli, ha scoperto due episodi di abusivismo edilizio, uno dei quali realizzato a una distanza inferiore ai 300 metri dalla battigia del mare e, quindi, in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale; e l’altro a distanza di poco superiore.

In particolare, i militari individuati i manufatti hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi e, accertata l’insussistenza, anche presso i relativi uffici comunali, ed avendo eseguito degli accertamenti e dei rilievi di rito, hanno deferito i due soggetti responsabili dell’esecuzione dei lavori.

Di particolare rilievo sono risultate le modalità di esecuzione dei lavori che consistevano nella realizzazione di platee in cemento alle quali, in adiacenza, erano stati collocati dei container trasformati in una abitazione funzionale, con pannelli coibentati, cucina, saloncino, e servizi igienici, completi di impianto elettrico, idrico e con scarico per le acque reflue.

Il contesto ambientale, costituito da uliveti ubicati a poca distanza dal mare, e le modalità di realizzazione, stanno costituendo un elemento di particolare attenzione da parte dei Carabinieri forestali, per contrastare sul nascere possibili fenomeni di lottizzazione abusiva in uno dei contesti di elevata valenza paesaggistico-ambientale come la fascia litoranea del basso Jonio catanzarese.

Nella stessa giornata, dato il rilievo assunto dal problema dell’enorme diffusione nell’ambiente delle microplastiche, i forestali di Catanzaro hanno accertato che in un negozio di ortofrutta di Sala erano utilizzate delle buste di plastica non biodegrabili e senza le diciture previste dalla normativa.

Al titolare del negozio è stata quindi contestata la relativa violazione per la quale è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.500 a 25mila euro.