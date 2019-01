Inca Cgil Calabria: Luigi Scarnati nuovo responsabile regionale

È Luigi Scarnati il nuovo coordinatore regionale del patronato Inca, l’istituto che offre consulenza, assistenza, tutela e patrocinio per la difesa dei diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori e dei pensionati.

Sindacalista di lungo corso, la nomina di Luigi Scarnati arriva al culmine di una lunga carriera all’interno del sindacato cigiellino, che ha inizio come Rsa all’interno di una azienda agricola nel 1974. Eletto Segretario Generale aggiunto della Camera del Lavoro dell’allora comprensorio di Sibari, e successivamente anche della Cgil di Cosenza, ha diretto, poi, numerose categorie territoriali a cominciare dalla Federbraccianti ed a seguire gli edili della Fillea, passando per i trasporti nella Filt, consolidando in fine, la sua lunga storia sindacale alla guida della Filcams territoriale, poi nazionale ed infine, per gli ultimi due mandati congressuali, alla guida della categoria regionale della Filcams Cgil Calabria.

Oggi, dunque, con l’incarico di responsabile regionale dell’Inca inizia una nuova esperienza nella Cgil Calabria. Entusiasta per la sua nomina, ha così commentato Luigi Scarnati: “Questa incarico è per me una nuova sfida, che affronterò con rinnovato impegno ma con la stessa dedizione che ha caratterizzato il mio lavoro di questi anni all’interno dell’organizzazione sindacale. Sarà tra i miei principali obiettivi quello di lavorare in sinergia con tutte le categorie, per fare in modo di ampliare le tutele dei lavoratori e rilanciare in Calabria il welfare contrattuale. Sono conscio che questo richiederà un maggiore sforzo ed azioni nuove per essere all’altezza anche del nuovo contesto in cui si trova il Paese, e per questo sin da subito mi metterò all’opera per questo nuovo compito che mi è stato affidato”.