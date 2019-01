Serie B, Adrian Stoian abbandona la maglia rossoblù

Lascia la maglia rossoblù Adrian Stoian, il giocatore arrivato nel gennaio 2015. L’atleta, con all’attivo 131 partite e 13 reti con gli squali, ha deciso di lasciare il Crotone calcio in pieno accordo con la società che comunica di aver raggiunto accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2019.

La Società ringrazia Adrian per l’impegno e la passione con cui ha vestito la maglia pitagorica e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.