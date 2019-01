In 5 borsoni nascondeva oltre 1 quintale di marijuana: arrestato giovane reggino

Una grosso rinvenimento di marijuana è stato fatto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro e della Stazione di Rizziconi in un appartamento di Taurianova.

I militari, supportati dai colleghi della Stazione di San Martino, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione in uso ad un 28enne del posto, A.S., e nella camera da letto hanno fatto l’eclatante scoperta.

In particolare, il giovane deteneva in 5 borsoni da viaggio e tre sacchi di plastica circa 120 kg di marijuana, già essiccata e suddivisa in 111 sacchi in cellophane termosigillati.

Per il 28enne sono scattate inevitabilmente le manette ed è stata disposta la restrizione presso il carcere di Arghillà in attesa del giudizio di convalida.

La droga, evidentemente già pronta per essere destinata a piazze di spaccio fuori dal reggino, avrebbe consentito di ricavare profitti superiori ai 250 mila euro.