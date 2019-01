Karate: Lo Iacono dell’AKC all’ Olympic Training Camp

Grande soddisfazione del M° Enzo Migliarese, Fondatore e Presidente del sodalizio crotoniate, e , del M° Rosario Stefanizzi, Responsabile del Settore Agonistico dell’Accademia, per una altra grande testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sino ad oggi.

ll karate farà il suo debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Federazione ha da subito iniziato a lavorare per avere un qualificato per categoria, avendo l'Italia tutte le carte in regola per renderlo possibile. La Nazionale Seniores inizia il 2019, l'anno più importante per conquistare punti per il ranking olimpico, con l'Olympic Training Camp, che vedrà la partecipazione di molte Delegazioni Ufficiali straniere, permetterà agli Azzurri di prepararsi al meglio per le prossime competizioni.

Il crotonese Emanuel Lo Iacono Atleta dell’ASD Accademia Karate Crotone classe U21 cat -75kg e pluri medagliato, su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale è stato invitato assieme ad altri Atleti di interesse internazionale a prendere parte all'Olympic Training Camp che si terrà, in concomitanza con il raduno del Progetto Tokyo 2020, presso il Centro Olimpico Federale “Matteo Pellicone” dal 17 al 23 gennaio 2019. Gli invitati potranno prendervi parte a partire dal 17/01/2019 pomeriggio, giornata di arrivi delle Delegazioni ufficiali straniere. Il termine del Camp è previsto il 23/01/2019 dopo gli allenamenti della mattina. Le sessioni di allenamento si effettueranno nei seguenti orari: mattina dalle 10:00 alle 12:00 e pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e si svolgono sotto la guida degli Allenatori Federali: M° Guazzaroni Claudio, M° Verrecchia Cristian Bruno, M° Figuccio Vincenzo, M° Sodero Roberta, Preparatore atletico Montecchiani Massimo, coordinati dal Direttore Tecnico Nazionale, Prof. Pierluigi Aschieri.

Emanuel Lo Iacono, classe 2000, alunno del 5° anno presso l’IT Guido Donegani di Crotone, è stato anche convocato dal Centro Tecnico Regionale Calabria (CTR) diretto dal M° Francesco Bellino, a far parte insieme a Pasquale Gaetano 67kg, della Rappresentativa Regionale Calabria al Campionato Italiano Assoluto Squadre in programma sabato 19 gennaio. A questo importante avvenimento sono stati convocati anche gli Atleti crotonesi Francesco Scicchitano, Gabriele Crugliano e Francesco Sorrentino che faranno parte della Rappresentativa Giovanile di Kata che gareggerà invece domenica 20 gennaio.