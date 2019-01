Cirò Marina, due arresti e due denunce. Sequestrate auto con targhe straniere

Due arresti e altrettante denunce, controllate 24 autovetture, identificate 25 persone ed elevate 13 contravvenzioni al codice della strada, con il conseguente sequestro amministrativo di dieci veicoli, di cui 8 che avevano la targa straniera.

Segnalata alla Prefettura di Crotone una persona, invece, perché trovata con un grammo di marjiuana per uso personale. Questo il bilancio dei servizi di controllo sul territorio eseguiti ieri dai Carabinieri di Cirò Marina, nel crotonese.

NEL DETTAGLIO

I militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestato due uomini del posto per furto aggravato, danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali dopo averli sorpresi in località Volvito, una zona demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre tagliavano della legna. Perquisito il loro veicoli, nel bagagliaio dell’auto usata da uno di loro, un 42enne, sono stati trovati circa 90 Kg di legna di pino in tronchetti e l’attrezzatura per il taglio. L’Autorità Giudiziaria ne ha poi disposto la liberazione.

Denunciato in stato di libertà, inoltre, un 62enne del luogo che era alla guida di una vettura con targa straniera alterata per scansare eventuali controlli ed anche senza copertura assicurativa; veicolo e targhe sono state sequestrate mentre la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione.

Denunciata infine una 50enne per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro: la donna, nominata custode giudiziale di un ciclomotore, ne ha agevolato la sottrazione lasciandolo incustodito.