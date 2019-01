Sparatoria a Fondo Gesù. Lo Stato alza la testa: più telecamere nel quartiere e controlli serrati

Fernando Guida

La sparatoria avvenuta mercoledì scorso a Crotone, nel quartiere di Fondo Gesù, quando sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco nella centralissima e trafficata via G. Di Vittorio, nei pressi dell’autostazione Romano (LEGGI), è stata al centro di una riunione tenutasi oggi del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi in Prefettura alla presenza anche del sindaco del capoluogo.

Le Forze di polizia, è stato ribadito durante l’incontro, continuano a svolgere delle serrate indagini e controlli straordinari del territorio e degli esercizi commerciali della zona interessata, tant’è che nei giorni scorsi si è anche arrivati all'arresto di un commerciante per detenzione clandestina d'arma da fuoco (LEGGI).



Il Prefetto Fernando Guida ha ribadito la necessità di attivare la videosorveglianza e di redigere il regolamento comunale per l’applicazione del daspo urbano, così da arginare la situazione di degrado che quotidianamente vive il quartiere.

L’Amministrazione comunale, in tal senso, ha manifestato l’intenzione di partecipare ad un nuovo bando regionale per lo stanziamento di fondi da destinare all'installazione di altre telecamere e ha assicurato la prossima definizione del regolamento.

A conclusione del vertice il Prefetto ha disposto che siano intensificate ancora di più le misure di stretta vigilanza del quartiere di Fondo Gesù.