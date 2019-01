Sanità. Oliverio non cede al ministro Grillo, nominati i Commissari di Asp e Ao

Mario Oliverio

Oliverio non cede d’un passo nello scontro col ministro Grillo e, come annunciato non tra le accese polemiche delle ultime ore ed i botta e risposta con la titolare del dicastero delle sanità (LEGGI), ha nominato nella seduta di Giunta di questo pomeriggio i nuovi commissari delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle province in cui erano già scaduti o scadevano domani i relativi vertici.

A capo dell’Asp del capoluogo di regione, dunque, va Giuseppe Fico, mentre all’Ao “Mater Domini” Caterina De Filippo; all’azienda sanitaria cosentina riconfermato Raffaele Mauro, così come sono stati riconfermati all’Ao “Annunziata” Achille Gentile e all’Asp vibonese Angela Caligiuri; all’Azienda sanitaria di Crotone arriva Antonello Graziano e all’Ao di Reggio Calabria Vittorio Prejanò.

“Stante proprio la transitorietà degli assetti, la Giunta – viene spiegato in un comunicato della Regione - ha utilizzato gli stessi direttori generali uscenti o dirigenti facenti funzione purché iscritti all'albo nazionale dei direttori generali. Mentre per l’Asp di Crotone e l’azienda ospedaliera di Reggio sono stati individuati dirigenti del servizio sanitario regionale”.

Per quanto riguarda, ancora, l’Asp di Reggio Calabria si è invece in attesa delle determinazioni della struttura commissariale in ordine al ritiro del provvedimento con il quale il commissario Scura si è autonominato soggetto attuatore come richiesto dai ministeri affiancanti, mentre il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio terminerà il mandato il prossimo anno.

La giunta, come dicevamo, si è riunita oggi sotto la presidenza di Franco Rossi approvando anche alcune delibere proprio in materia di sanità.

Tra queste quella sulla di riapertura dei termini del bando per la nomina dei nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere ed a cui potranno partecipare esclusivamente coloro che risultano iscritti nello specifico albo nazionale.

La Giunta ha approvato, inoltre, la delibera per l'avviso di selezione dei direttori sanitari e amministrativi e un’altra con la quale propone il ricorso al Tar contro la nomina del sub commissario Thomas Schael, per incompatibilità dovuta ad una lite pendente nei confronti della Regione.