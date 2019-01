Verso un nuovo comune: fusione tra Cervicati e San Marco Argentano

Il Consiglio Regionale della Calabria sta finalizzando la discussione della legge istitutiva del comune di San Marco Cervicati, risultante dalla fusione tra Cervicati e San Marco Argentano in provincia di Cosenza.

Al fine di giungere al referendum consultivo con un adeguato livello informativo, Francesco Aiello, Professore Ordinario di Politica Economica, trasmette un documento di sintesi dell'analisi economico-finanziaria dei due comuni, riportando anche alcune valutazioni indipendenti sullo scenario post fusione.

Il documento è consultabile da CLICCANDO QUI. Da questa pagina è possibile anche scaricare il Position Paper 1/2019 in cui la descrizione è condotta con maggiore dettaglio analitico. Questo documento potrebbe essere auspicabilmente preso come riferimento in tutti i comuni in cui si stanno avviando riflessioni su potenziali fusioni.