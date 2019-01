Pallamano Crotone: staff tecnico si arricchisce di una nuova ed importante figura

Si allarga la famiglia della Pallamano Crotone e lo staff tecnico si arricchisce di una nuova ed importante figura.

Ilenia Dell’Amico infatti sta dando un notevole contributo in qualità di preparatrice atletica. Nei primi dieci giorni di gennaio ha supportato il tecnico della prima squadra Antonio Cusato nella delicata fase di richiamo della preparazione atletica. La collaborazione è stata fattiva e si spera efficace, questo però dovranno dimostrarlo i giocatori in campo già da sabato prossimo. Dell’Amico ha messo sotto i giocatori con esercizi specifici e con metodi innovativi. La risposta è stata positiva anche se subito dopo le festività natalizie, le tossine da smaltire erano fin troppe.

Dell’Amico collabora anche con il settore giovanile gomito a gomito con il tecnico Massimo Cusato e anche in questo caso cura la preparazione atletica. Inoltre, tiene i corsi di avviamento alla pallamano (martedì e giovedì) per i bambini e le bambine dai sei anni in su.

Impatto decisamente positivo quello della preparatrice atletica che si sta facendo apprezzare per professionalità e voglia di mettersi a confronto ed in discussione.

Per la prima squadra sono stati giorni impegnativi di allenamenti intensi. Dopo il richiamo della preparazione atletica in questa settimana il lavoro sarà orientato alla preparazione della partita di sabato prossimo che la squadra giocherà sul campo del Benevento. L’impegno non nasce sotto i migliori auspici perché l’infermeria al momento è zeppa. Sono fermi Marco e Roberto Perri inoltre anche Gigliarano e Gerace non sono al meglio. I giorni che mancano alla partita sono però ancora tanti e il tecnico spera di recuperare qualcuno.