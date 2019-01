Controlli nella Piana: 3 arresti, 9 denunce e 7 negozi ispezionati

Nella settimana appena trascorsa, 300 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, hanno arrestato 3 persone, denunciato 9 soggetti, controllate complessivamente un migliaio di persone e oltre 500 veicoli, nonché ispezionati 7 esercizi pubblici.

In particolare, nel corso di un articolato servizio condotto a Rosarno, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa, arrestando in flagranza di reato, B.F. 36enne del Ghana, residente a Rosarno, che aveva cercato di colpire i militari armato di coltello con lama di dieci cm e due bottiglie di vetro.

Disarmato e bloccato è stato raggiunto da ordinanza di espulsione dal territorio nazionale, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari. Alcuni giorni dopo però, sarebbe stato sorpreso in un bar di Rosarno, ed per questo arrestato per evasione.

A San Ferdinando, i Carabinieri del luogo hanno arrestato in flagranza di reato per danneggiamento aggravato, D.S., 30enne del Mali, domiciliato presso la tendopoli, sorpreso a danneggiare con una tronchese i fili elettrici di alcune slot-machines.

Un 65enne pregiudicato di Seminara, F.O. le sue iniziali, è stato sorpreso a tagliare legna all’interno di un terreno demaniale a Melicuccà. Colto in flagranza di reato è stato arrestato per furto aggravato.

A Gioia Tauro, i Carabinieri della hanno deferito in stato di libertà, B.M., 20enne, bulgaro responsabile di uso di atto falso, in quanto sorpreso alla guida dell’autocarro Fiat Ducato con contrassegno assicurativo di nazionalità bulgara palesemente falso.

A San Martino di Taurianova, Carabinieri e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taurianova, hanno eseguito alcune verifiche sulla rete idrica pubblica deferendo in stato di libertà per furto di acqua, N.E., 32enne, N.F. 64enne, C.C. 62enne, N.V. 29enne, N.R. 27enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a prelevare acqua per le rispettive abitazioni mediante allacci abusivi alla condotta pubblica comunale.

P.G. 73enne, S.F. 77enne e B.F. 56enne, tutti di Delianuova, sono stati deferiti per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, poiché smaltivano dei rifiuti speciali ferrosi in un terreno di loro proprietà senza alcuna autorizzazione.

I controlli del territorio nella Piana di Gioia Tauro disposti dal Gruppo locale dei Carabinieri proseguiranno per tutto il 2019.