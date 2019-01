Pallavolo Crotone. Dura sconfitta per le sirene a Lamezia, Asteriti: “troppi errori”

Sconfitta inaspettata per la Pallavolo Crotone sul campo del Biesse Lamezia con il punteggio di 3-1 (25-23), (7-25), (25-20). (27-25) al termine di una gara giocata tra alti e bassi dalle ragazze di Mr. Asteriti. Un black out nel corso del primo set delle ragazze di Crotone, hanno permesso alle giovani lametine di recuperare, dopo che stavano perdendo 19/15, grazie ad alcuni Ace e schiacciate fuori. Sul punteggio di 23/23 una dose di fortuna ed alcune decisioni arbitrali dubbie hanno consegnato il set alle ragazze di casa.

Il secondo set, vincente per le “Sirene” vede schierato nel ruolo di centrale Cosentino, al posto di Bareti, per far riposare quest’ultima reduce da un infortunio alla caviglia, e il risultato (7-25) mostra il grosso divario tecnico tra le due formazioni. La pesante vittoria del secondo set, fa calare l’attenzione da parte delle ragazze di Mr. Asteriti, e permette alle giovani Lametine di approfittarsi della giornata negativa da parte delle attaccanti avversarie e di aggiudicarsi il terzo parziale. All’inizio del 4° set Mister Asteriti chiede a Bareti di rientrare e sposta Cosentino in posto 4. Sul punteggio di 20-16 per il Crotone, Cesario schiaccia una palla punto ma il primo arbitro inventa letteralmente un fuori asta, assegnando il punto alla formazione di casa e facendo innervosire tutta la squadra ospite, compreso il Mister che viene sanzionato con un cartellino giallo. Il Biesse Lamezia inizia a credere all’impresa e il Crotone si innervosisce e perde in sicurezza, commettendo diversi errori, che portano alla vittoria della formazione di casa.

Mister Asteriti: la settimana non è stata delle migliori, (scomparsa di Antonio Asteriti, padre del Mister e storico dirigente della società crotonese), dovevamo approcciare la partita con più cattiveria e dimostrando la differenza delle forze in campo, invece abbiamo giocato senza mai spingere, dando la possibilità alla formazione di casa di sfruttare i loro momenti positivi e le sviste incredibili degli arbitri, che non devono però essere una giustificazione ai nostri numerosi errori. Archiviamo e pensiamo al girone di ritorno consapevoli che l’obiettivo posto è diventato difficilissimo, ma non impossibile!!